Центробанк Японии сохранил курс на увеличение денежной базы на $665 миллиардов в год

Банк Японии вновь подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 665 миллиардов долларов при расчете курса в 120,2999 иены за один доллар), передает ПРАЙМ со ссылкой на заявление финансового регулятора.

Решение было принято большинством членов комитета по монетарной политике — 8 "за" и 1 "против", при этом еще до начала двухдневного заседания регулятора некоторые аналитики сообщали о возможном смягчении монетарной политики.

Читайте такжеЯпонии впервые за три года удалось выйти в положительный торговый баланс"Экономика Японии продолжила восстановление умеренными темпами, несмотря на то, что экспорт и производство оказались затронуты из-за снижения роста развивающихся экономик... Экспорт и промышленное производство в последнее время были более или менее стабильны, в основном из-за влияния со стороны замедления развивающихся экономик", — сообщает банк. Регулятор также отмечает тенденцию к умеренному увеличению бизнес-инвестиций в основной капитал на фоне увеличения корпоративных прибылей.

Банк Японии будет выкупать государственные облигации страны таким темпом, что их количество в обращении будет ежегодно увеличиваться в объеме примерно на 80 триллионов иен. Средний срок погашения ценных бумаг составит примерно 7-10 лет. Регулятор также намерен поддерживать количество корпоративных облигаций в обращении на уровне 3,2 триллиона иен.

Японский центробанк ожидает сохранения умеренного восстановления экономики страны.

ЦБ страны проводит количественное и качественное смягчение (QQE) монетарной политики с целью достичь целевого показателя стабильности цен в 2%. В случае необходимости финансовый регулятор скорректирует политику, отмечается в релизе. По базовым прогнозам Goldman Sachs, JPMorgan Securities и Barclays, Банк Японии может расширить меры по смягчению политики в ходе следующего заседания, запланированного на 30 октября.