У Гонтаревой советуют мелким банкам объединяться

Национальный банк Украины в рамках очистки банковской системы ожидает консолидации мелких банков Украины и считает это одним из наиболее реалистичных способов увеличения ими капитала.

Об этом в ходе встречи с представителями 40 крупнейших банков заявил первый замглавы регулятора Александр Писарук.

Он отметил, что мелким банкам необходимо до лета 2016 года увеличить капитал до 120 млн гривень.

По словам Писарука, очистка банковской системы среди крупнейших банков закончена и сейчас идет процесс очистки в группе мелких банков.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает снижения количества банков Украины до 100 в 2016 году со 122 функционирующих на сегодняшний день.

В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 60 банков, и их количество сократилось со 182 до 122.