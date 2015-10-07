Прибыль крупнейшего госбанка России сократилась вдвое

Годом ранее прибыль банка составила 286,7 миллиарда рублей, пишет Рейтер.

"Итог сентября – чистая прибыль 32,4 миллиарда рублей, лучший результат с сентября прошлого года – соответствует нашим ожиданиям", - приводятся в сообщении слова финансового директора банка Александра Морозова.

Чистый процентный доход за девять месяцев снизился на 16,3 процента в годовом выражении, комиссионный - вырос на 6,0 процента.

Расходы на резервы под обесценение кредитов выросли на 39 процентов до 303,7 миллиарда рублей. В сентябре расходы на резервы составили 25,9 миллиарда рублей, что ниже среднемесячных расходов за предыдущие восемь месяцев (34,7 миллиарда рублей).

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках в январе-сентябре составил 41,2 миллиарда рублей против 32,6 миллиарда рублей за тот же период прошлого года.

Читайте такжеПрибыль российских банков рухнула в восемь раз

Кредитный портфель банка компаниям в сентябре показал нулевой рост, кредиты физлицам прибавили 0,2 процента.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов за сентябрь снизилась на 0,1 процентного пункта до 2,9 процента.