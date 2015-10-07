Нацбанк с начала проведения валютных аукционов купил на межбанке $223 миллиона

Национальный банк Украины с 17 сентября, с начала проведения валютных аукционов, выкупил на межбанковском валютном рынке 223 млн долл.

Согласно информации на сайте НБУ, об этом в ходе встречи с представителями 40 крупнейших банков сообщила глава регулятора Валерия Гонтарева.

По ее словам, стабильная ситуация на валютном рынке позволила регулятору выйти на межбанковский рынок с покупкой иностранной валюты в международные резервы.

«Сейчас мы видим повышенное предложение валюты, которую мы можем выкупить в резервы Национального банка, не раскачивая и не подогревая валютный рынок», - отметила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка иностранной валюты НБУ в сентябре составила 152,3 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины за сентябрь, по предварительным данным, выросли на 1,2%, или на 157 млн долл., - до 12,774 млрд долл.

Национальный банк Украины своим постановлением №581 продлил на три месяца, до 4 декабря 2015 года, действие ряда ограничений на валютном рынке, включая потолок продажи наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в день.

Введенные ограничения были призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. до настоящего времени.