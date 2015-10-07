В Украине еще один банк признан неплатежеспособным

Национальный банк Украины 6 октября принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Контракт», входящего в группу небольших финансовых учреждений.

Напомним, в рамках процесса очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 60 банков.

Согласно сообщению, банк был отнесен к неплатежеспособным из-за невыполнения им в течение пяти рабочих дней подряд двух и более процентов своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

В сообщении отмечается, что в сентябре 2015 года НБУ получил ряд жалоб от юридических лиц на непрохождение платежей в банк "Контракт", в результате чего в банк был введен куратор для более детального изучения ситуации.

Куратор выявил значительный объем непроведенных клиентских платежей, которые скрывались по разным статьям баланса. Кроме того, в кассе была обнаружена недостача более 12 млн грн.

По данным НБУ, с момента назначения куратора ни менеджмент, ни владелец банка не сообщили о планах по финансовому оздоровлению банка «Контракт».

«Недостаточный объем ликвидных средств, невыполнения платежей клиентов и систематическое искажение финансовой отчетности создавали угрозы для вкладчиков и кредиторов банка "Контракт", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает снижения количества банков Украины до 100 в 2016 году со 122 функционирующих на сегодняшний день.

В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 60 банков, и их количество сократилось со 182 до 122.

Справка УНИАН. Банк "Контракт" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. По данным банка, на 1 апреля 2015 года его крупнейшими акционерами являются ООО "Бимен" (21%), ООО "Фьючерс" (49,77%) и ООО "Форма-К" (23,95%).