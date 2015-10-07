В Украине может заработать механизм реструктуризации проблемных кредитов бизнеса

В Украине может заработать механизм добровольной реструктуризации проблемных кредитов работающих предприятий в банках, который рассчитан на три ближайших года и призван облегчить работу бизнеса и активизировать кредитование.

Об этом журналистам сообщили представители Министерства финансов Украины и Национального банка в ходе презентации законопроекта «О финансовой реструктуризации».

В частности, заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев напомнил, что банковская система страны не может активизировать кредитование реального сектора экономики из-за груза накопленных проблемных долгов предприятий, а возобновление роста экономики невозможно без роста кредитования.

«Предлагается законодательно урегулировать на переходный период – на следующие 3 года – систему внесудебного урегулировании проблемной задолженности. Тем банкам, которые имеют заемщиков – компании, которые представляют работающий бизнес и могут эффективно функционировать, но на сегодняшний день эта эффективная работа невозможна из-за долгового бремени, мы предлагаем систему, с помощью которой эта проблема может быть эффективно решена», - сказал он.

По словам Шевалева, разработанный механизм реструктуризации долгов предприятий изложен в законопроекте, подготовленном Минфином и НБУ с применением лучших международных практик, После обсуждения с общественностью и утверждения Кабинетом министров Украины он будет представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Присутствовавший на презентации заместитель главы НБУ Владислав Рашкован отметил, что предложенный механизм ускорит расчистку банковских балансов от проблем прошлого и сегодняшнего кризисов, а также будет способствовать возобновлению кредитования.

«Решение, которое предлагается рынку, работает во всем мире, в большинстве цивилизованных стран. Часть украинских компаний проходили через аналогичные процессы, но в основном это касалось кредитов, полученных от международных синдикатов, и в основном это делалось за пределами украинского юридического поля», - отметил он.

Согласно представленной презентации законопроекта, участником реструктуризации может быть компания-должник, которая испытывает временные проблемы с ликвидностью и имеет шансы вернуться к нормальной деятельности. При этом компания может принять участие в реструктуризации добровольно, а не обязательно. В рамках реструктуризации возможен пересмотр сроков погашения кредита, процентной ставки и других условий договора, а также предоставление нового финансирования, осуществление инвестиций в капитал компании, реорганизация деятельности должника.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Национального банка Украины, на 1 сентября кредитный портфель банков составил около 930 млрд грн, при этом доля просроченной задолженности корпоративных клиентов в кредитном портфеле банков составляет 17%.