Базовая инфляция в сентябре ускорилась до 3%

Базовая инфляция (положительный базовый индекс потребительских цен) в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 3% после 0,2%, зафиксированных в августе.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к сентябрю 2014 года, базовая инфляция ускорилась до 42,8% с 42,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция в сентябре составила 32,2%, за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 41,5%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом составила 2,3%. Рост потребительских цен возобновился после их снижения (дефляции) два месяца подряд – на 0,8% в августе и на 1% в июле - по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом выражении (сентябрь 2015 года к сентябрю 2014 года) инфляция замедлилась до 51,9% с 52,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-сентябрь, потребительские цены в Украине выросли на 41,4%.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.