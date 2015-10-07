Яценюк поручил Фискальной службе ускорить регистрацию бизнеса

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной фискальной службе (ГФС) принять все необходимые решения и внедрить все необходимые процедуры для упрощения и ускорения процесса регистрации предприятий.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Сейчас регистрация предпринимательской деятельности в Минюсте осуществляется в один день. Но проблемы были в Пенсионном фонде, Госстате и ГФС, - сказал он. – Минюст уже подписал совместный приказ с Пенсионным фондом и с Госстатом о регистрации предпринимателей тоже за один день. И я даю сейчас поручение Государственной фискальной службе, которая пока плетется в хвосте в этом вопросе, подписать приказ между Минюстом и Минфином о введении такой же системы (регистрации предприятий и предпринимателей - УНИАН). Наконец-то мы придем к тому, что за один день сможем проводить регистрацию предприятия во всех органах власти Украины".

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