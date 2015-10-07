Счетная палата РФ раскритиковала антикризисный план: выполняется только на бумаге

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Счетной палаты и федеральных чиновников.

В докладе отмечается, что антикризисный план был изначально плохо продуман. От ряда мер власти отказались, а по заявленным — есть только общие слова, но нет количественных показателей. Ключевая проблема — средства из госбюджета на борьбу с кризисом выделяются крайне медленно.

Всего на борьбу с кризисом правительство заложило 602,5 млрд руб., плюс антикризисный фонд на сумму 206,7 млрд руб. Из этих средств к 1 сентябрю было выделено только 163,6 млрд руб. Страдает множество отраслей экономики: Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) не было докапитализовано на обещанные 4,5 млрд руб., вследствие чего более 22 тыс. ипотечных заемщиков пострадали.

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Фонд поддержки малых форм предприятий должен был получить 5 млрд руб., но получил только 991,5 млн. На импортозамещение в промышленности Минпромторгу обещано было 5 млрд руб., но выделено только 2,1 млрд. Подобная ситуация наблюдается в большинстве отраслей, отмечает Счетная палата.

Чиновники объясняют задержки с выделением средств постоянным мониторингом экономической ситуации и проектных заявок: либо посчитали с перерасходом, либо инфляция требует перерасчетов — отмечают чиновники. В Минэкономразвития вовсе считают, что господдержка — это не главное, для бизнеса необходимо создать нормативную базу.