Яценюк: без антикоррупционного прокурора не будет транша МВФ

Вопрос эффективной борьбы с коррупцией является одним из ключевых в программе реформ, а механизм функционирования Антикоррупционного бюро и антикоррупционного прокурора – наиболее актуальным и важным для доноров Украины, включая ключевого кредитора страны – Международный валютный фонд.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, правительство со своей стороны сделало все необходимые шаги для того, чтобы антикоррупционный прокурор начал работу. Однако если этот институт не сможет выполнять свои функции, Украина не получит финансовой поддержки, а также не сможет рассчитывать на очередной транш от МВФ.

«Не будет ни безвизового режима, ни следующего транша МВФ. Потому что это один из ключевых элементов страны по борьбе с коррупцией, - сказал Яценюк. – Надеюсь, что антикоррупционный прокурор будет назначен и Антикоррупционное бюро начнет свою работу по расследованию дел в отношении чиновников, совершивших коррупционные правонарушения».

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон ”О прокуратуре” (относительно усовершенствования и особенностей применения отдельных положений), которыми предусмотрено создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявлял, что именно антикоррупционный прокурор будет представлять обвинение по расследованным НАБ делам в суде как отдельное подразделение в системе Генеральной прокуратуры. Сытник неоднократно отмечал, что задержка с назначением антикоррупционного прокурора грозит срывом работы бюро.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что антикоррупционная реформа уже в этом году должна дать первые результаты. Президент заявил, что законодательная база для борьбы с коррупцией создана, на очереди – создание соответствующей инфраструктуры и формирование антикоррупционных кадров. Порошенко также отмечал важность сделанных институциональных шагов – создание Национального антикоррупционного бюро и антикоррупционного агентства, начала набора новых прокурорских кадров.

11 марта текущего года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

С 22 сентября в Украине работает очередная миссия МВФ. Представители Фонда уже отметили положительные изменения в экономике Украины, однако, по их словам, первое полугодие показало большее падение, чем ожидалось. И потому миссия пересмотрела прогноз падения экономики Украины по 2015 году до «минус» 11% падения ВВП против ранее выданных «минус» 9%. В то же время, рост на 2% возможен уже в 2016 году – с ростом потребления, уверенности инвесторов, улучшения показателей экспорта и либерализации банковской системы. При этом, ранее министр финансов Украины Наталья Яресько заявляла, что по итогам работы миссии правительство ожидает, что Украина успешно получит очередной, третий, транш кредита МВФ, который будет направлен в золотовалютные резервы Национального банка.