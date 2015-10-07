Украино-немецкую торговую палату откроют 23 октября

Украина и Германия планируют 23 октября провести деловой форум, участие в котором, как ожидается, примет федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также откроют украинско-немецкую торговую палату. Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Мы планируем провести в Германии украинско-немецкий деловой форум. Событие состоится 23 октября в присутствии канцлера Ангелы Меркель, – сказал Яценюк. – Также правительство принимает решение о подписании Соглашения между правительствами Германии и Украины об основании украинско-немецкой торговой палаты. Это должен стать еще один толчок к развитию наших экономических отношений".

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