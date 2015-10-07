Профицит сводного бюджета в январе-августе составил более 28 миллиардов

Сводный бюджет Украины по итогам января-августа сведен с профицитом в 28,309 млрд грн против дефицита в 28,634 млрд грн годом ранее, сообщается на сайте Министерства финансов.

По информации Минфина, госбюджет за 8 месяцев сведен с профицитом в 7,687 млрд грн.

Доходы сводного бюджета в январе-августе составили 411,742 млрд грн, что на 39,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В госбюджет за этот период поступило 337,696 млрд грн доходов, что на 46,5% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Расходы сводного бюджета в январе-августе составили 382,778 млрд грн, что на 18,2% больше соответствующего показателя 2014 года.

Кассовые расходы госбюджета составили 329,403 млрд грн, что на 24,7% больше показателя за 8 месяцев 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет по итогам января-июля был сведен с дефицитом в 2,3 млрд грн, что в 14,3 раза меньше дефицита за аналогичный период прошлого года в 32,8 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы – 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита – 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.