Автострахование: призрачная защита автомобилистов

Банковский работник Николай в конце июля попал в ДТП. На перекрестке в его автомобиль Toyota Camry 2013 года въехал Nissan Juke. Добровольной страховки КАСКО, согласно которой страховая компенсирует автомобилисту расходы вне зависимости от того, кто виноват в аварии, у Николая нет. Поэтому он рассчитывал получить возмещение по обязательному страхованию ОСАГО в страховой, обслуживающей виновника ДТП. Но прошло уже почти три месяца, а все зависло на стадии экспертизы. По словам Николая, эксперт страховой компании занизил сумму выплаты минимум в три раза, с чем он согласиться не может.

«Я предъявил претензию, принес в страховую расчеты ущерба независимого аналитика, чем обосновал, что эксперт занижает стоимость запчастей и ремонта, как минимум, в три раза. Но вразумительных ответов получить не могу. Создается впечатление, что просто водят за нос и не хотят платить», - пожаловался он.

Регулятор отстранился

Эта история не является исключением, на автомобильных форумах аналогичных жалоб десятки тысяч. Пострадавшие регулярно обращаются по этому вопросу и в Национальную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг. По данным комиссии, за январь-май более 80% жалоб касаются действий страховых компаний. Тем не менее, на помощь регулятора рассчитывать не стоит.

«Обращение в Нацкомфинуслуг не дало ничего. Жалобу приняли - и все. Юристы посоветовали обращаться в суд, но сколько на все уйдет времени непонятно», - сетует Николай.

Эксперты оценивают большое количество жалоб на страховые компании как «провал» в работе Нацкомиссии, которая предоставляет страховым компаниям лазейку не платить по обязательствам.

«Мы оцениваем качество работы регулятора по статистике жалоб. Если есть много жалоб на страховые компании, то это – провал, госрегулятор должен следить, чтобы компании работали четко и платили вовремя. Если люди жалуются, значит страховщики почувствовали вольницу и начинают пренебрегать выполнением своих обязательств», - считает председатель правления Общественного союза «Украинский страховой омбудсмен» Юрий Чунихин.

Между тем, комиссия, вроде бы, не бездействует - разработала законопроект, согласно которому сможет внепланово проверять компании, на которые поступает самое большое количество жалоб от потребителей финансовых услуг. Это может стать для недобросовестных страховщиков определенным стимулом в отношении выполнения обязательств. Но до принятия этого закона может пройти не один год.

Эксперты связывают нерасторопность и пассивность госрегулятора со стратегией реформирования финансового рынка Украины, согласно которой Нацкомфинуслуг будет ликвидирована, а управление страховыми компаниями перейдет под юрисдикцию Национального банка. В виду этого эксперты такие действия регулятора, как повышение размера выплат по «автогражданке», называют полумерами и указывают на то, что пользы потерпевшим это не принесет.

Будет ли реальное повышение лимитов?

Последний раз лимиты по «автогражданке» пересматривали в 2010 году. При этом стоимость запчастей привязывалась к курсу доллара и евро. После трехкратной девальвации гривни расходы на ремонт авто выросли и стали выходить за рамки предусмотренных страховых сумм.

«Сейчас повышение лимитов перешло из категории желательного в необходимое: из-за существенного роста курса валют подорожали не только транспортные средства, но и их ремонт на СТО, медикаменты и медицинские услуги потерпевшим. Очевидно, что установленных еще в 2010 году лимитов уже недостаточно. К примеру, если повреждены капот, дверь и крыло, то с новыми ценами на ремонт и запчасти потерпевшему отремонтируют только капот и крыло, а на дверь уже не хватит», - отмечает Роман Маленко, председатель правления страховой компании «Саламандра-Украина».

Эксперты не берутся прогнозировать, как повышение лимитов отразится на реальных выплатах потерпевшим. По расчетам аналитиков, на данный момент менее 5% страховых случаев превышают лимит в 50 тыс. гривен. А по данным Моторного бюро, размер средней выплаты на конец июля составляет и вовсе 10 617 грн (менее 500 долл.), что не покроет замену разбитой фары нового авто.

Кроме того, потерпевшие регулярно жалуются, что страховщики в разы занижают суммы выплат - возможностей для этого у них, как в случае с Николаем, предостаточно. К примеру, его машина 2013 года, и компания, согласно законодательству, компенсирует убытки с учетом износа авто - запчасти для него покупаются б/у, и определение их стоимости дает простор для маневров страховщиков. Для расчетов выплат также используется средняя стоимость выполненных работ, без привязки к расценкам официальных СТО.

Эксперты прогнозируют, что повышение страховых выплат по ОСАГО приведет только к инициированию страховщиками очередного увеличения стоимости полиса.

«Для начала нужно заставить страховые компании платить хотя бы по действующим лимитам, без затягивания выплат и занижения размеров убытков. Иначе не будет большой разницы, по какому лимиту страховщики будут не платить», - считает Маленко.

Кнут для страховщиков

Повысить дисциплину страховых компаний может внесение изменений в законодательство об ОСАГО и контроль регуляторами рынка. Закон в нынешней редакции обязывает страховые компании выплачивать возмещения потерпевшим в течение 90 дней, но де-факто почти половина страховщиков растягивают процесс более чем на 120 дней.

«Для ускорения выплаты необходимо внести в законодательство нормы, по которым страховщик должен провести оплату в течение 45 дней с даты заявления о страховом случае, не так как сейчас - 90 дней», - отмечает Маленко.

Еще один важный момент - рынок ожидает внедрения электронного полиса, который бы позволил как страховщикам, так и страхователям избежать волокиты с бумагами и минимизировать случаи мошенничества. Потребитель, в свою очередь, получит гарантию легитимной страховой защиты, и будет иметь возможность в любое время обратиться в Моторное бюро для проверки страхового обеспечения авто, в том числе, сразу после заключения договора страхования.

«Именно благодаря этому механизму, нам удастся очистить рынок от недобросовестных практик в страховании», - подчеркивает генеральный директор Моторного бюро Владимир Шевченко. Однако, по его словам, существует значительный риск непринятия парламентом указанных поправок.

Без изменений законодательства автовладельцы не смогут воспользоваться и прямым урегулированием, которое позволит пострадавшим получать выплаты в своей страховой компании, а не в компании виновника ДТП. Моторное бюро рассчитывает, что система «прямого урегулирования убытков» позволит эффективно противодействовать недобросовестной конкуренции и, как минимум, в 2 раза сократит срок урегулирования страховых случаев.

«При внедрении прямого урегулирования страхователи смогут выбирать страховую компанию, исходя из ее надежности и качества предоставления услуг, поскольку именно эта страховая компания будет регулировать их убытки. Страховщики, в свою очередь, будут заинтересованы как можно быстрее выплатить возмещение своим клиентам, ведь затягивание выплат потеряет любую финансовую целесообразность», - объясняет Шевченко.

В случае с Николаем, его могла защитить страховка КАСКО, которая бы полностью покрыла расходы автовладельца. Между тем, из-за высокой стоимости многие экономят на ее приобретении, полагаясь лишь на обязательное государственное страхование. Но, как показывает практика, в существующих условиях на «автогражданку» полагаться не стоит.

Ксения Обуховская (УНИАН)