Поступления в местные бюджеты с начала года выросли на 41%

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь - сентябрь текущего года (без учета трансфертов) составили 70,9 миллиарда гривень, что на 40,7%, или на 20,5 миллиарда гривень больше показателя за январь - сентябрь прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, неподконтрольных украинской власти).

Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 9 месяцев составили 96,4% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

В том числе поступления налога на доходы физических лиц в январе-сентябре выросли на 19,3%, платы за землю – на 29%.

Также сообщается, что по состоянию на 1 октября местные бюджеты получили 115,964 миллиарда гривень межбюджетных трансфертов, что составляет 96,5% от запланированных на этот период.

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Как сообщал УНИАН, по информации Минфина, за январь-август 2015 года в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 62,9 миллиарда гривень, что на 17,7 миллиарда гривень, или на 39,1%, больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям).

В рамках изменений в Бюджетный кодекс, действующих с начала этого года, в Украине внедряется новая система межбюджетных отношений, при которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, местные бюджеты получили 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.