Госдолг Украины до конца года превысит 94% ВВП - МВФ

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост валового государственного долга Украины по итогам 2015 года до 94,4% с последующим снижением этого показателя к 2020 году. Об этом говорится в прогнозе Фонда, опубликованном на сайте организации.

В частности, по прогнозам Фонда, в 2016 году госдолг незначительно уменьшится до 92,1% ВВП, а наиболее серьезное сокращение долга ожидается в 2019 и 2020 годах – до 76,9% ВВП и 70,8% ВВП соответственно.

При этом МВФ прогнозирует рост государственных доходов к 2020 году и снижение государственных расходов. В частности, в 2015 году объем расходов составит порядка 45% ВВП, однако уже к 2020 году этот показатель снизится до 42%. При этом показатель государственных доходов будет незначительно отклоняться от показателя в 40% ВПП в течение ближайших 5 лет – от 39,7% ВВП в 2015 году до 39,9% ВВП в 2020 году.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин прогнозирует, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец 2015 года (до проведения долговой операции) может составить 91,1% ВВП страны. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-мае сократилась на 2,151 миллиарда долларов, или на 3,08%, - до 67,661 миллиарда долларов. В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 миллиарда долларов в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 триллиона гривень. По прогнозам Национального банка Украины, государственный и гарантированный государством долг в 2015 году достигнет 95% ВВП.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 миллиарда гривень, расходы - 566,870 миллиарда гривень, предельный объем дефицита в размере 75,820 миллиарда гривень, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 триллиона гривень.