Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 21,27 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2127,0167 (7 октября – 2126,4049)

100 EUR – 2396,2970 (7 октября – 2386,6769)

10 RUR – 3,3920 (7 октября – 3,2666)

Читайте такжеНацбанк с начала проведения валютных аукционов купил на межбанке $223 миллиона

Как сообщал УНИАН, 7 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,25/21,29 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8630/23,9080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3440 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2702 гривни/доллар, к этому часу было заключено 589 сделок на сумму 485,78 миллиона долларов.