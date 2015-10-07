Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 21,27 за доллар
Официальный курс НБУ на 8 октября: 100 USD – 2127,0167 гривни; 100 EUR – 2396,2970 гривни; 10 RUR – 3,3920 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2127,0167 (7 октября – 2126,4049)
100 EUR – 2396,2970 (7 октября – 2386,6769)
10 RUR – 3,3920 (7 октября – 3,2666)
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Как сообщал УНИАН, 7 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,25/21,29 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8630/23,9080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3440 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2702 гривни/доллар, к этому часу было заключено 589 сделок на сумму 485,78 миллиона долларов.