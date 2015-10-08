Китай запустил в работу систему международных платежей CIPS

В Китае официально заработала система международных платежей (CIPS), сообщается на сайте Госсовета КНР.

Как отмечается в сообщении, старт системы CIPS позволит повысить эффективность трансграничных расчетов в юанях и стимулировать использование юаня в международных масштабах, что окажет положительное влияние на экономику КНР.

Читайте такжеКитай изменит метод калькуляции ВВПКак сообщал УНИАН, объем золотовалютных резервов Китая продолжает сокращаться - за сентябрь на 43,3 млрд долларов, до 3,514 трлн долларов.

Снижение было ожидаемым после девальвации юаня в августе, тогда китайский золотой запас рекордно сократился - на 93,6 миллиарда долларов до 3,56 триллиона долларов. Именно в августе юань резко подешевел к доллару на мировом рынке. Китайское правительство, использовавшее гибкую привязку юаня к американской валюте, допустило его ослабление на три с половиной процента, что стало беспрецедентной по своим масштабам девальвацией за последние 20 лет.