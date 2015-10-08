Власти России решили выжить в 2016 году за счет пенсионеров и бюджетников

Правительство РФ определилось с бюджетом на 2016 год: дефицит казны 2,8 процента ВВП, третье по счету изъятие пенсионных накоплений, втрое меньшая индексация пенсий, отказ от индексации зарплат бюджетникам, рост налогов для нефтяных компаний и Газпрома, передает Reuters.

Минфин в 7 октября опубликовал проект бюджета на 2016 год, 8 октября его обсудит правительство, после чего он будет внесен в Госдуму.

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Доходы уменьшатся в 2016 году на 2,2 триллиона рублей по сравнению с трехлетним бюджетом и на 382 миллиарда от июньских проектировок - до 13,58 триллиона рублей.