Вкладчикам "Дельта банка" возобновили выплаты через три госбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц c сегодняшнего дня, 8 октября, возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого "Дельта Банка" через учреждения трех государственных банков - "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка".

Как сообщается на сайте фонда, конкретный банк для выплат определяется в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанному вкладчиком при заключении договора банковского вклада/счета с "Дельта Банком".

В частности, вкладчики с адресом в Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Ривненской, Сумской, Черкасской, Черновицкой, Киевской областях и в Киеве, а также нерезиденты могут получить свои средства в любом отделении "Укргазбанка".

Вкладчики Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областей, а также Автономной республики Крым и г. Севастополя могут обратиться в "Ощадбанк".

Выплаты вкладчикам Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областей проводятся через "Укрэксимбанк".

Также сообщается, что после 18 ноября 2015 года вкладчики, не получившие свои средства, смогут это сделать на основании индивидуального письменного обращения в Фонд гарантирования до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Фонд напоминает, что выплаты вкладчикам проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, "Дельта Банка", которая продлится два года – до 4 октября 2017 года включительно.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка" 2 октября. Со 2 марта в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.