Абромавичус заявил о необходимости реструктуризации 47-миллиардного долга перед бизнесом

Министерство финансов должно в ближайшие недели объявить о реструктуризации 47 миллиардов гривень задолженности перед бизнесом по возмещению налога на добавленную стоимость и переплате налога на прибыль, заявил глава Министерства экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на бизнес-форуме в Киеве

"Есть задолженность в размере 47 миллиардов гривень перед бизнесом: переплата налога на прибыль и недоплата возврата НДС. Здесь в ближайшие недели нужно объявить о реструктуризации и о том, в какие сроки эти налоги могут быть выплачены", - сказал он.

Также министр отметил, что налоговая реформа должна учитывать действующие низкие ставки по всем основным видам налогов, кроме единого социального взноса (ЕСВ).

"У нас большинство налогов, в принципе, низкие, кроме ЕСВ. Поэтому здесь ставка обязательно должна делаться на администрирование налогов", - подчеркнул Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, глава Государственной фискальной службы Роман Насиров прогнозирует, что Министерство финансов в ноябре осуществит выпуск облигаций на сумму до 20 миллиардов гривень для погашения задолженности перед предпринимателями по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Объем задолженности по возмещению НДС субъектам предпринимательства составляет 20 миллиардов гривень, а сумма переплаченных предпринимателями в прошлые периоды налогов на прибыль – около 28 миллиардов гривень.

Объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в сентябре 2015 года по сравнению с августом вырос в 1,7 раза – до 7,613 миллиарда гривень.