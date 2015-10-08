В банк "Контракт" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 октября ввел временную администрацию в банк "Контракт" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена на 3 месяца - до 6 января 2016 года, временным администратором назначен Виктор Шкурку.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает снижения количества банков Украины до 100 в 2016 году со 122 функционирующих на сегодняшний день.

В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 60 банков, и их количество сократилось со 182 до 122.

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Справка УНИАН. Банк "Контракт" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. По данным банка, на 1 апреля 2015 года его крупнейшими акционерами являются ООО "Бимен" (21%), ООО "Фьючерс" (49,77%) и ООО "Форма-К" (23,95%).