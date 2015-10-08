НБУ в 2015 году признал неплатежеспособными 11 банков с непрозрачной структурой собственности

Национальный банк Украины продолжает работу по раскрытию реальных собственников украинских банков, и в 2015 году признал неплатежеспособными 11 банков с непрозрачной структурой собственности.

Об этом говорится в материалах НБУ для встречи с журналистами на тему раскрытия структуры собственности банков.

Согласно документам, по результатам проверки предоставленной банками информации дополнительно выявлено 25 банков с непрозрачной структурой собственности, при этом 8 банков согласовали и получили прозрачную структуру собственности.

Также сообщается, что в настоящее время на рынке остается 48 банков с непрозрачной структурой собственности, но их доля в банковской системе по объему активов невелика и составляет 7%.

Как пояснил первый замглавы НБУ Александр Писарук, процесс выяснения реальных собственников банка достаточно сложный и в некоторых случаях занимает до 6 месяцев.

"Это исключительно скрупулезная и трудоемкая работа, это ящики документов. Нам хочется реальных собственников легализовать и заставить их отвечать за свои действия, но очень сложно заставить платить по счетам банки, которые не знают своих акционеров", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 61 банк. По информации регулятора, основной причиной утраты банками платежеспособности в большинстве случаев являлось чрезмерное кредитование связанных компаний и невозврат этих кредитов.

В этом году НБУ обязал банки предоставить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах в рамках вступившего в действие с 8 марта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц".

Согласно обновленному законодательству, к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от принадлежащего им пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

По оценкам НБУ, раскрытие реальных собственников украинских банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к банкам и привлечь их к ответственности за доведение банка до банкротства.