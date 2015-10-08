НБУ назвал 48 банков с непрозрачной структурой собственности (список)

Национальный банк Украины обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые в случае не раскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке могут быть признаны проблемными, а впоследствии - неплатежеспособными.

Об этом сообщили представители НБУ в ходе встречи с журналистами.

"Это не "черный список". Это рабочий список банков, которые имеют непрозрачную структуру собственности, и с которыми мы работаем", - прокомментировал первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

По его словам, НБУ опубликует этот список на своем сайте и будет обновлять в режиме реального времени.

Согласно презентации НБУ, в список попали Авант-банк, Аграрный коммерческий банк, Акцент-банк, Альпари Банк, Альянс, Аркада, Асвио банк, Вектор банк, Велес, Гефест, Глобус, Диви Банк, Экспресс-банк, Земельный капитал, Инвестбанк, Банк инвестиций и сбережений, Инвестиционно-трастовый банк, Индустриалбанк, КИБ, Класикбанк, Клиринговый дом, Коммерческий инвестиционный банк, Кредит Днепр, Кристалбанк, КСГ Банк, Львов, Мисто Банк, Мотор-банк, Неос Банк, НК Банк, Новый, Первый инвестиционный банк, Петрокоммерц-Украина, Платинум Банк, Поликомбанк, Портал, Премиум, ПФБ, Смартбанк, Таскомбанк, ТК Кредит, Украинский капитал, Уникомбанк, Финанс Банк, Финексбанк, Хрещатик, Центр, Юнисон.

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Как сообщал УНИАН, в этом году НБУ обязал банки предоставить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах в рамках вступившего в действие с 8 марта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц".

Согласно обновленному законодательству, к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от принадлежащего им пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

По оценкам НБУ, раскрытие реальных собственников украинских банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к банкам и привлечь их к ответственности за доведение банка до банкротства.