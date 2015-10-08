МВФ видит первые признаки восстановления экономики Украины

Международный валютный фонд видит первые признаки восстановления экономики Украины, включающие улучшение потребительского настроения и снижение темпов падения промышленного производства параллельно с началом роста в других структурно важных секторах экономики.

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Жером Ваше на бизнес-форуме в Киеве.

"Мы видим первые признаки восстановления экономики. Я хочу подчеркнуть, что мы видим стабилизацию в финансовом секторе, прирост депозитов и стабилизацию курса. … Мы также видим позитивные сигналы по таким индикаторам, как ВВП, промышленное производство, улучшение потребительских настроений", - сказал он.

По словам Ваше, МВФ также надеется на углубленное реформирование системы государственного управления.

“Мы должны убедиться, что реформы будут более глубокими”, - подчеркнул представитель Фонда.

Напомним, МВФ сохранил прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 9% при инфляции 50%, дефиците платежного баланса в 1,7% ВВП и безработице 11,5%.

В то же время, этот прогноз не учел мнения миссии Фонда, работающей сейчас в Украине. Миссия по мере изучения экономической ситуации в Украине ухудшила прогноз, предположив падение ВВП Украины по итогам 2015 года на 11%.

При этом на 2016 год МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2% при инфляции 14,2%, дефиците платежного баланса в 1,6% ВВП и безработице в 11%. Этот прогноз совпадает с прогнозом, выданным миссией МВФ.

В МВФ отмечают, что весьма важным был и остается фактор геополитической напряженности в Украине.

Читайте такжеВВП Украины в третьем квартале вырос на 1% - Всемирный банк

Как сообщал УНИАН, 11 марта текущего года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.