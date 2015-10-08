Депутаты предварительно согласовали создание Единого реестра должников

Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом Украины проект закона об исполнительном производстве (№2507а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 народных депутатов из 340 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил министр юстиции Павел Петренко, законопроектом, в частности, вводится институт частных исполнителей и существенно сокращается система государственных исполнителей.

"Это будет малочисленное количество государственных служащих с хорошими зарплатами, с хорошей мотивацией, с хорошим материально-техническим обеспечением", - сказал он и добавил, что если у человека нет средств на частного исполнителя, то он сможет обратиться в государственный и качество услуг там будет не хуже.

Кроме того, министр отметил, что "мы отказываемся от монополии на те функций, которые всегда возлагались на Министерство юстиции".

Как отмечается в пояснительной записке, для обеспечения эффективности исполнительного производства, своевременного и полного исполнения решений, законопроектом, в частности предусмотрены: формирование открытого Единого реестра должников; введение автоматизации процедур исполнения решений путем электронной регистрации документов, полного фиксирования процессуальных решений и исполнительных действий в автоматизированной системе, порядок функционирования, предоставления информации и условия доступа к которой определяются Министерством юстиции Украины; оптимизированы сроки проведения исполнительных действий; предусмотрено усиление ответственности должника в исполнительном производстве, существенное повышение размеров штрафов, налагаемых исполнителем; введена возможность реализации арестованного имущества путем его продажи на электронных торгах с учетом ограничений, установленных законопроектом.

Законопроектом определяется, что исполнительное производство как завершающая стадия судебного производства и принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) - совокупность действий органов и лиц, которые направлены на принудительное исполнение решений и проводятся на основаниях, в пределах полномочий и способом, определенным этим законом (в случае его принятия) и иными законами, а также решениями, которые подлежат принудительному исполнению.

Устанавливается, что подлежат принудительному исполнению решения на основании, в частности, исполнительных листов и приказов, издаваемых судами в предусмотренных законом случаях на основании судебных решений, решений третейского суда, решений международного коммерческого арбитража, решений иностранных судов и по другим основаниям, определенным законом или международным договором Украины, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой; определений, постановлений судов в гражданских, хозяйственных, административных делах, делах об административных правонарушениях, уголовных процессах в случаях, предусмотренных законом; решений Европейского суда по правам человека, а также решений других международных юрисдикционных органов в случаях, предусмотренных международным договором Украины, согласие на обязательность которого дано ВР.

Принудительное исполнение решений возлагается на органы государственной исполнительной службы и в предусмотренных этим законом случаях на частных исполнителей, правовой статус и организация деятельности которых устанавливаются Законом "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов".

Определяется, что частный исполнитель осуществляет принудительное исполнение решений, предусмотренных статьей 3 этого закона, кроме, в частности, решений, по которым должником являются государство, государственные органы, органы местного самоуправления, их должностные лица, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, юридические лица, финансируемые исключительно за средства государственного или местного бюджетов, или доля государства в уставном капитале которых превышает 25%; по которым взыскателями являются государство, государственные органы; решений, которые предусматривают совершение действий в отношении имущества государственной или коммунальной собственности, решений о вселении и выселении физических лиц; решений об отобрании и передаче ребенка, установлении свиданий с ним или устранении препятствий в свидании с ребенком.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 октября, ВР приняла в первом чтении проект закона "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", внесенный президентом Украины (№ 2506а).

Данный законопроект предусматривает введение института частных исполнителей, определение их правового статуса, урегулирование процедуры вступления и приостановления права на осуществление соответствующей деятельности.