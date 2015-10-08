Рада дала ход законопроекту о досудебном расследовании фиктивного предпринимательства и подделки документов

За данное решение (№ 2542а) проголосовали 256 из 318 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как заявил в парламенте министр юстиции Павел Петренко, «этим законом мы сразу решаем три рекомендации последнего мониторингового отчета», «Первое и самое основное – Европейская комиссия рекомендует нам убрать дублирование в подследственности нашими правоохранительными органами, второе - устранить так называемую альтернативную подследственность при расследовании преступлений против терроризма, передав их на расследование исключительно СБУ, и третье - ограничить СБУ полномочиями по расследованию соответствующих преступлений только тех, которые касаются национальной безопасности и терроризма», - сообщил Петренко.

В свою очередь председатель комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что этим законопроектом расширяется «следственная компетенция органов, осуществляющих контроль за получением налогов».

По его словам, за государственным бюро расследований закрепляется компетенция по расследованию ряда определенных категорий преступлений, связанных со сферой государственного управления.

Законопроектом вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Предполагается, в частности, ограничить СБУ полномочиями по осуществлению досудебного расследования преступлений в сфере национальной безопасности и обороны и связанных с терроризмом (ст.109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 201, 258-2585, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 359, 422 Уголовного кодекса).

Проектом предлагается закрепить за следователями органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства, право осуществлять досудебное расследование преступлений, предусмотренных статьями 205 «Фиктивное предпринимательство» и 2051 «Подлог документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей» Уголовного кодекса.

При этом по связи дел следователи указанных органов смогут осуществлять досудебное расследование присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, а также изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыте или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного сбора или голографических защитных элементов (ст. 191, 199 Уголовного кодекса).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие обеспечит выполнение рекомендации Европейского Союза о предотвращении и борьбе с организованной преступностью в части четкого разграничения подследственности уголовных преступлений между органами предварительного расследования и ограничения полномочий СБУ по досудебному расследованию уголовных правонарушений исключительно осуществлением уголовного производства в отношении преступлений в сфере национальной безопасности и обороны и связанных с терроризмом, что в свою очередь приблизит Украину к упрощению Евросоюзом визового режима для граждан Украины.