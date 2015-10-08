Рада намерена создать Нацагентство по возвращению украденных активов (инфографика)

За это решение (№3040) проголосовали 237 депутатов из 307, зарегистрированных в сессионном зале.

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Определяется, что Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или управление активами, на которые наложен арест или которые были конфискованы в уголовном производстве.

Агентство в пределах, определенных этим и другими законами, является подотчетным перед Верховной Радой, подконтрольный и ответственный перед Кабинетом министров, которым оно образуется.

Вопросы его деятельности в правительстве представляет председатель Национального агентства, которым может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 5 лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, учреждениях, организациях или за границей или в международных организациях не менее 3 лет, владеющий государственным языком, который способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья исполнять соответствующие служебные обязанности.

Глава агентства назначается на должность Кабмином сроком на 5 лет по результатам конкурса. При этом, одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд.

В конкурсную комиссию, которая осуществляет отбор кандидата на должность председателя, входят 3 человека, определенные парламентом, а также по одному от генпрокуроры, директора Национального антикоррупционного бюро Украины, министра юстиции, министра финансов и председателя Госфинмониторинга.

Национальное агентство состоит из центрального аппарата и территориальных управлений.

К полномочиям Нацагентства относятся, в частности, проведение анализа статистических данных, результатов исследований и другой информации о выявлении, розыске и управлении активами; осуществление мероприятий по выявлению, розыску, проведению оценки активов по обращению следователя, прокурора, суда (следственного судьи); ведение Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве; осуществление сотрудничества с органами иностранных государств, к компетенции которых относятся вопросы выявления, розыска и управления активами, другими компетентными органами иностранных государств, международными организациями; участие в обеспечении представительства прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах в делах, связанных с возвращением в Украину активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

При этом Нацагентство с целью выполнения возложенных на него полномочий может, в частности, истребовать по решению председателя Нацагентства или его заместителя и получить в установленном законом порядке от государственных органов, органов местного самоуправления информацию, необходимую для исполнения обязанностей.

Также имеет право на доступ к Единому реестру досудебных расследований, автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами.

Среди прочего, Агентство может обращаться в суд с исками (заявлениями) о признании незаконными нормативно-правовых актов, индивидуальных решений, выданных (принятых) с нарушением установленных этим законом требований и ограничений, признании недействительными сделок.

Ежегодно проводится независимая оценка (аудит) эффективности деятельности Национального агентства. Кроме того, оно готовит ежегодные отчеты о своей деятельности, которые публикуются по 15 апреля включительно на его официальном веб-сайте.

Общественный контроль за деятельностью Нацагентства обеспечивается через Общественный совет при агентстве, который образуется и формируется главой Нацагентства по 9 человек на основании результатов конкурса.

Финансовое обеспечение Нацагентства осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины.

Устанавливается, что Нацагентство является главным распорядителем средств, поступающих в специальный фонд Государственного бюджета от управления активами.

Вместе с тем, споры вызвала норма законопроекта, согласно которой к поступлениям от управления активами, осуществляемого Нацагентством, относятся, в частности, и 25% средств, полученных от реализации или технологической переработки арестованных активов, которые подлежат конфискации или специальной конфискации (после вступления в силу соответствующего судебного решения о конфискации, специальной конфискации реализуемых активов), а также реализации активов в рамках самостоятельного исполнения агентством судебного решения об их конфискации, специальной конфискации.