У Гонтаревой против применения санкций к "дочкам" российских банков в Украине

«Когда мы начинаем применять санкции к дочерним банкам российских банков здесь, мы создаем сами себе огромную проблему. Это дело политиков и ура-патриотов, что надо все забрать, все заморозить и санкции наложить, но профессионал понимает, что это мы себе на голову проблему ищем», - сообщил сегодня журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

По его словам, применение санкций заблокирует продажу и капитализацию финучреждений, что увеличивает риск признания банка неплатежеспособным, при этом акционеры «дочек» российских банков в Украине вливают в их капитал огромные деньги.

«Если мы заблокируем, заберем и свалим это в Фонд (Фонд гарантирования вкладов физлиц – УНИАН), кто за это будет платить? Родной украинский бюджет. Когда ура-патриоты кричат про санкции, они об этом думают? А мы об этом думаем, это наша работа», - добавил Писарук.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В рамках этого решения НБУ обязал банки предоставить сведения о наличии банковских счетов и остатках средств на них в отношении 388 физических и 105 юридических лиц для выполнения решения СНБО, а также разработал порядок реализации банками санкций и мониторинга их выполнения, среди которых блокирование активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на установление деловых контактов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг), а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.