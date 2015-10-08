Миссия МВФ вернется в Украину в начале ноября

Миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF прибудет в Украину в начале ноября, сообщил журналистам заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев на бизнес-форуме в Киеве.

“Они (миссия МВФ - УНИАН), по всей видимости, вернутся в начале ноября”, - сказал он.

Также Шевалев отметил, что Минфин ожидает положительного решения миссии по выделению Украине третьего транша.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 22 сентября до 2 октября работала миссия Международного валютного фонда для анализа выполнения правительством программы расширенного финансирования. 3 октября в НБУ сообщили, что миссия решила продолжить переговоры с Украиной в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования.

Министр финансов Украины Наталья Яресько заявляла, что по итогам этой миссии правительство ожидает, что Украина успешно получит очередной, третий, транш кредита МВФ, который будет направлен в золотовалютные резервы НБУ.

Согласно отчету МВФ, опубликованному в средине сентября, первое полугодие показало большее падение, чем ожидалось. И потому миссия пересмотрела прогноз падения экономики Украины по 2015 году до «минус» 11% падения ВВП против ранее выданных «минус» 9%. В то же время, рост на 2% возможен уже в 2016 году – с ростом потребления, уверенности инвесторов, улучшения показателей экспорта и либерализации банковской системы.

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Справка УНИАН. 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года.

Первый транш в рамках программы в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Совет директоров МВФ 31 июля одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. Средства второго транша получены на счета НБУ 4 августа и зачислены в золотовалютные резервы в полном объеме.

Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда в середине ноября.