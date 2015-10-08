Россиян предупредили: придется "затянуть пояса" туже, чем ожидалось

Минэкономразвития РФ предварительно скорректировало свой базовый прогноз уровня доходов россиян. В 2016 году спад замедлится с нынешних 4% до 0,5%. В 2017 году показатель перейдет к росту, который составит 1,6% и ускорится в 2018 году до 1,9%. При этом, по оценке ведомства, в 2018 году реальные доходы будут ниже, чем в 2014 году. Еще месяц назад ведомство ожидало роста реальных доходов уже в 2016 году, пишет Прайм.

В качестве причины ухудшения прогноза министерство называет более высокую, нежели ожидалось, инфляцию и ограничение роста расходов бюджета на социальную сферу. В частности, пенсии в 2016 году будут индексированы не на инфляцию, а лишь на 4%, равно как и зарплаты бюджетников.

В августе реальные располагаемые денежные доходы населения (с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей) снизились на 4,9% по сравнению с августом 2014 года; за восемь месяцев снижение составило 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

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Прогнозы по итогам текущего года высказываются довольно пессимистичные. Минэкономразвития ожидает 4-процентного спада, экс-глава Минфина Алексей Кудрин и глава ВТБ24 Михаил Задорнов говорили о падении на 6-7%. По оценке Всемирного банка, уровень бедности россиян в текущем году превысит 14% и не опустится ниже этой планки в течение двух лет.