Кабмин предоставит госгарантии по займам оборонного сектора

“Мы рассматриваем проекты, у нас есть решения по проектам в сфере "оборонки”. В остальном мы аккуратно к этому (предоставлению госгарантий - УНИАН) относимся”, - ответил Шевалев на вопрос журналистов относительно госгарантий по привлечению кредитных ресурсов.

По словам замминистра, система государственных гарантий ранее была направлена на получение “откатов”, в связи с чем Минфин использует консервативный подход в их предоставлении.

“Госгарантии не должны быть тем ресурсом, который в предыдущие годы просто разбрасывался направо и налево, и за него получали откаты. На сегодняшний день у нас гарантии конкретно выданы только под те 300 млн евро, которые Европейский банк реконструкции и развития выдал на закупку природного газа”, - подчеркнул Шевалев.

Как сообщал УНИАН, просроченная задолженность предприятий перед государством по кредитам, выданным государством или под государственные гарантии, на 1 июля составила 1,886 млрд долл., что на 61 млн долл., или на 3,3%, выше показателя на 1 апреля 2015 года.

В 2014 году украинское правительство предоставило госгарантии по кредитам четырем госпредприятиям на 655 млн евро и 372,314 млн долл., что составляет 17,379 млрд грн по курсу НБУ на дату заключения договоров.

Госбюджет Украины на 2015 год предусматривает возможность предоставления госгарантий на 25 млрд грн.