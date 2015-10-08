Гривня закрыла межбанк на уровне 21,35 за доллар

В четверг, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,30/21,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9640/24,0140 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3430 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк с начала проведения валютных аукционов купил на межбанке $223 миллиона

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2993 грн/долл., к этому часу было заключено 615 сделок на сумму 527,36 млн долл.