Гривня закрыла межбанк на уровне 21,35 за доллар
18:21, 08 октября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9640/24,0140 грн/евро
REUTERS
В четверг, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,30/21,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9640/24,0140 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3430 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2993 грн/долл., к этому часу было заключено 615 сделок на сумму 527,36 млн долл.
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