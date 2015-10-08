Депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования партий
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины» (регистрационный номер 2138а).
За данное решение проголосовали 232 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.
Так называемое «сигнальное голосование» проходило несколько раз. Потому что не хватало необходимых 226 голосов для результативного голосования.
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 87 Бюджетного кодекса, согласно которой к расходам, которые будут осуществляться из Государственного бюджета Украины, будут относиться расходы на государственное финансирование уставной деятельности политических партий, не связанной с их участием в выборах, а также на возмещение расходов партий на предвыборную агитацию во время очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины.
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Также учтена поправка, что в бюджете должны быть предусмотрены финансы для бонусов политическим партиям, которые выполняют норму о представительстве в списках партий на выборах представителей другого пола.
Отмечается, что этот Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.