НБУ хочет до конца года запустить процесс "отбеливания" репутации банкиров

Национальный банк Украины намерен «поставить на поток» процесс «отбеливания» репутации некоторых банкиров, которые по формальным признакам причастны к банкротству банков, до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый замглавы НБУ Александр Писарук.

Чиновник напомнил, что в списке банкиров с «небезупречной» деловой репутацией около тысячи человек, которые по формальным признакам НБУ подпадают под это определение, поскольку работали в банках, признанных неплатежеспособными, но по факту не причастны к доведению банка до неплатежеспособности. «Мы создаем структурную платформу для рассмотрения индивидуальных дел банкиров, которые попали в этот список. Это кропотливая работа. Мы хотим, чтобы банковское сообщество само проанализировало эти случаи», - сказал он.

Как пояснил Писарук, банковские ассоциации возьмут на себя ответственность постоять за своих коллег, которые, по их мнению, не виноваты в произошедшем с банком. «Мы обязуемся до конца года довести это до ума, поставить процесс на поток. Мы не всех пропустим, там есть яркие персонажи, с которыми банковское сообщество не захочет иметь ничего общего. Часть людей будет через эту процедуру пропущена, и мы их каким-то образом легализуем», - добавил он.

По его словам, нельзя всех объявить виноватыми в доведении банков до банкротства, и с другой стороны, невозможно прописать общие критерии таким образом, чтобы они учитывали индивидуальные обстоятельства каждого.

Ранее в НБУ сообщали о разработке механизмов восстановления доверия к банкирам с испорченной репутацией вследствие их работы в банках-банкротах, которые по мнению банковского сообщества пострадали незаслуженно.

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Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 61 банк.

Согласно действующим правилам, НБУ отказывает банкам в согласовании назначения на руководящие должности и в приобретении существенного участия в отношении лиц, находящихся в «черном списке» банкиров с испорченной деловой репутацией. По состоянию на конец июля в этом списке было 837 руководителей и 111 владельцев существенного участия банков, признанных неплатежеспособными.