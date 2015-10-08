Минфин РФ увеличил дефицит бюджета-2016 ради финансирования силовиков

19:23, 08 октября 2015
Финансы
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Министерство финансов России за прошедшую ночь увеличило дефицит верстаемого бюджета на 2016 год на 175,8 миллиарда рублей (2,8 млрд дол.) до 3 процентов ВВП.

REUTERS

Еще вчера ведомство опубликовало проект бюджета для публичного обсуждения с дефицитом 2.184,3 миллиарда рублей или 2,8 процента ВВП, пишет Рейтер.

На заседании правительства в четверг министр финансов Антон Силуанов уже докладывал о большем дефиците: 3 процента ВВП или 2,360 триллиона рублей.

"Изменения, которые произошли после вчерашней бюджетной комиссии: мы увеличили дефицит бюджета до 3 процентов ВВП, увеличение расходов составило 175,8 миллиарда рублей", - пояснил Силуанов.

"Восстановлена часть расходов, которые предлагались ранее к сокращению по силовому блоку на сумму 165 миллиардов рублей, а также на 10 миллиардов рублей увеличены ассигнования на обеспечения жильем ветеранов ВОВ", - добавил он.

Силуанов не уточнял, на какие цели пойдут средства силового блока. На прошлой неделе он говорил, что участие России в военной операции в Сирии не потребует дополнительных расходов бюджета в этом году.

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Минфин за ночь увеличил и траты из Резервного фонда:

"Основными источниками финансирования дефицита бюджета, как и в текущем году, станут использование резервов - 2,136 триллиона рублей - это средства, которые мы направим на финансирование дефицита бюджета из Резервного фонда", - сказал Силуанов.

Во вчерашнем проекте эта сумма была на уровне 1.761,0 миллиарда рублей.  

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Силуанов сказал в четверг, что власти также оставляют возможность использовать до 500 миллиардов рублей из Резервного фонда, если не будут исполняться по плану доходы или источники финансирования дефицита.

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