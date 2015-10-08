Фискальная служба сократила срок взятия на учет предпринимателей до одного дня

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) сократила до одного дня срок взятия на налоговый учет юридических и физических лиц-предпринимателей, сообщила пресс-служба регулятора.

«На сегодня в части постановки на учет налогоплательщиков органами ГФС реализованы положения законодательства о начале бизнеса в течение 24 часов. Постановка на учет налогоплательщиков органами ГФС осуществляется на основании сведений из Единого государственного реестра в день их поступления», - говорится в сообщении.

По данным фискальной службы, за сентябрь 2015 года из реестра поступило и было обработано 21,3 тыс. ведомостей о новосозданных предприятиях.

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Как сообщал УНИАН, проведение масштабной дерегуляции и децентрализации является одной из ключевых задач властей в Украине и маяками достижения основных экономических целей, в числе которых - улучшение позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Украина, занимающая в рейтинге 96-ю позицию, намерена войти в 50 лучших стран рейтинга.