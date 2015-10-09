Нуланд: Украина и РФ проведут переговоры о списании украинского долга

Об этом заявила помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

"Как я понимаю, украинское правительство обращается к России с предложением провести переговоры в ближайшие дни на полях ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Лиме (Перу)", - сообщила Нуланд.

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Она сообщила, что Киев хочет предложить Москве те же условия списания долга, что имели место в предыдущих договоренностях Украины с частными кредиторами.

"Если Россия не согласится на эти условия, мы будем работать с Украиной над другими вариантами", - подчеркнула Нуланд.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины.

Первый транш кредита в объеме 3 миллиарда долларов Украина получила в конце декабря 2013 года, а дальнейшие уже не получала. Выплата долга в 3 млрд долл. была запланирована на декабрь 2015 года. Однако "российский" долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.

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27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 миллиардов долларов. РФ заявила об отказе участвовать в реструктуризации долга.

Правительство Украины с 23 сентября начало процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года.

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Результаты реструктуризации по всем сериям долговых ценных бумаг, как ожидается, будут известны в течение октября или в начале ноября, а до конца ноября реструктуризация должна быть окончательно завершена, подчеркнули в Министерстве финансов Украины.

С целью завершения реструктуризации государственного и гарантированного государством долга Кабинет министров временно остановил выплаты по некоторым государственным и гарантированным государством займам.