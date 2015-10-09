Минфин готов поддержать усилия Киева по реструктуризации внешних долгов
Мораторий на выплату внешних долгов Киева даст городу время для согласования с кредиторами и проведения реструктуризации своих внешних заимствований.
Министерство финансов Украины готово поддержать усилия Киева, чтобы помочь ему провести необходимую реструктуризацию внешних долгов.
Об этом Минфин сообщил на своем сайте, комментируя решение Киевского городского совета о временной приостановке платежей по двум внешним заимствованиям города, вступающее в действие с 6 ноября.
В сообщении отмечается, что мораторий на выплату внешних долгов Киева даст городу время для согласования с кредиторами и проведения реструктуризации своих внешних заимствований, чтобы обеспечить стабилизацию финансовой ситуации и снизить долговую нагрузку на городской бюджет в среднесрочной перспективе.
Минфин считает, что такая реструктуризация отвечает интересам города и его жителей, а также, в долгосрочной перспективе, интересам кредиторов города.
Также в сообщении отмечается, что внешние долги города, попавшие под мораторий, входят в периметр долговых обязательств, подлежащих реструктуризации согласно принятому в апреле этого года решению Кабинета министров, для выполнения условий программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 6 ноября вводится временный мораторий на выплату внешних долгов города согласно постановлению Киевсовета от 8 октября. В рамках этого решения городские власти приостанавливают долговые выплаты по двум заимствованиям на общую сумму 550 миллионов долларов, привлеченным в 2005 и в 2011 годах посредством размещения еврооблигаций.
Столичные власти продолжают переговоры с кредиторами о реструктуризации этих облигаций, а также переговоры с правительством по снижению изъятия налога на доходы физических лиц из бюджета Киева в государственный бюджет, которое в настоящее время составляет 60%.