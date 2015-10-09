Лагард заявила о готовности остаться главой МВФ на второй срок

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард готова остаться на второй пятилетний срок на этой должности, пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

Лагард заявила журналистам в Перу, где проходит ежегодное собрание фонда: "Я конечно же готова допустить, что это будет не последнее для меня годовое собрание. Я служила и делала все, что в моих силах. Я готова служить дальше, но это зависит не от меня".

Читайте такжеПорошенко и Лагард обсудили выполнение условий для получения очередного транша МВФСрок работы Лагард в должности главы МВФ истечет в июле 2016 г. До сих пор она избегала разговоров о планах на будущее, отмечает FT. В Перу Лагард представила амбициозный план действий, который предполагает ряд реформ в МВФ, в частности пересмотр формата и продолжительности программ помощи фонда. Издание считает, что планы подразумевают, что Лагард задумала весьма существенные перемены и не ограничивается периодом до июля будущего года.

До назначения директором - распорядителем МВФ Лагард была министром экономики и финансов Франции. Совет директоров МВФ выбрал ее руководителем фонда 28 июня 2011 г., отклонив кандидатуру председателя ЦБ Мексики Августина Карстенса. Она стала первой женщиной, возглавившей МВФ.

Пост директора-распорядителя был вакантным после отставки Доминика Стросс-Кана в связи с расследованием в отношении него уголовного дела о сексуальных домогательствах.