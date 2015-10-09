Нацбанк в сентябре купил на межбанке $152,2 миллиона

Национальный банк Украины в сентябре купил на межбанковском валютном рынке 152,249 миллиона долларов США по средневзвешенному курсу 21,560201 гривни/доллар, сообщается на сайте регулятора.

Согласно приведенным данным, продажа валюты регулятором в этот период не проводилась.

Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке в сентябре (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 12,066 миллиарда долларов США.

Читайте такжеНацбанк с начала проведения валютных аукционов купил на межбанке $223 миллиона

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за сентябрь, по предварительным данным, выросли на 1,2%, или на 157 миллионов долларов - до 12,774 миллиарда долларов.

В сентябре НБУ ввел практику покупки валюты на аукционах для пополнения резервов, которые проводятся ежедневно с 17 сентября.

В рамках программы с МВФ Нацбанк рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18 миллиардов долларов на конец 2015 года.