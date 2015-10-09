Fitch снизил рейтинг Киева в национальной валюте до общегосударственного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Киева в национальной валюте до общегосударственного уровня "Ограниченный дефолт" (RD) на фоне процесса реструктуризации муниципальных бондов и, как следствие, объявления моратория по долговым выплатам. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на корпоративном сайте.

Рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "С". При этом в агентстве отметили, что рейтинг будет пересмотрен по мере восстановления кредитоспособности эмитента.

"Fitch рассматривает реструктуризацию внутренних облигаций как дефолт в соответствии со своей методологией по обмену проблемных долговых обязательств. Поэтому агентство понизило долгосрочный РДЭ города в национальной валюте и национальный долгосрочный рейтинг до уровней "RD" и "RD(ukr)", - говорится в сообщении агентства. – Подтверждение долгосрочного рейтинга города в иностранной валюте на уровне "C" отражает ожидаемую реструктуризацию его существующих еврооблигаций на сумму 250 миллионов долларов и 300 миллионов долларов в ноябре 2015 и июле 2016 соответственно. Согласно информации от Министерства финансов Украины, процесс реструктуризации внешних долговых обязательств Киева последует за реструктуризацией суверенных еврооблигаций".

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Как сообщал УНИАН, в начале октября Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины до уровня "RD" с "С" на фоне процесса реструктуризации и, как следствие, отсутствия платежей по еврооблигациям на 500 миллионов долларов со сроком погашения 23 сентября 2015 года. Рейтинг Украины в национальной валюте, а также потолок странового рейтинга подтверждены на уровне "ССС".

Украина и Комитет кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В конце сентября текущего года Украина в рамках реструктуризации задолженности по еврооблигациям на 18 миллиардов долларов предложила держателям "коротких" облигаций приоритетное право получения новых бондов с более ранними сроками погашения.

Как ожидается, первый раунд переговоров с кредиторами пройдет 14 октября в Лондоне.