Президент поручил генпрокурору взять под личный контроль расследование по "Дельта Банку"

Президент Украины Петр Порошенко обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка".

Об этом говорится в ответе на адресованную президенту электронную петицию в отношении "Дельта Банка" от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

Согласно документу, также глава государства обратился к директору-распорядителю Фонда гарантирования вкладов физлиц Константину Ворушилину с просьбой обеспечить прозрачный и справедливый механизм реализации активов этого банка с привлечением общественности - вкладчиков, а также эффективное выполнение функций ликвидатора банка, в том числе беспристрастное выявление фактов мошенничества и других противоправных действий акционеров и работников банка и своевременное обращение в соответствующие инстанции.

Президент напомнил, что ввиду отсутствия квалифицированного инвестора 2 октября Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка", и в таких условиях очень важно проведение открытой и справедливой ликвидационной процедуры, в ходе которой должны быть максимально учтены государственные интересы, а также интересы клиентов этого банка.

Читайте такжеВыплаты вкладчикам "Дельта Банка" возобновят с 8 октября

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление Фонда за всю историю банковской системы Украины, - "Дельта Банка", которая продлится два года – до 4 октября 2017 года включительно.

Фонд возобновил выплаты вкладчикам банка с 8 октября и в течение 30 дней принимает требования его кредиторов.

Со 2 марта в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.