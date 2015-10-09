Нацбанк Казахстана перейдет к контрцикличному регулированию в виду вызовов экономики

Нацбанк Казахстана переходит к контрцикличному регулированию банков, передает Zakon.kz.

В Нацбанке отмечают, что Дорожная карта по переходу на контрцикличное регулирование является «ответом на текущие вызовы экономики Казахстана».

Читайте такжеПорошенко и Назарбаев подписали План действий Украина-Казахстан на три годаКонцепция контрцикличного пруденциального регулирования предусматривает сохранение генерального направления на международные стандарты Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III) к 2021 году и в переходный период - оптимизацию регуляторного воздействия с учетом экономического цикла с целью решения следующих задач: обеспечение бесперебойного оказания банковских услуг; амортизация шоков экономики и волатильности на финансовых рынках; дедолларизация экономики, увеличение внутреннего кредитования в тенге; снижение долговой нагрузки экономических субъектов и населения.

В частности, для сохранения уровня текущей ликвидности в банковском секторе в безопасной зоне и создания дополнительных стимулов для банков второго уровня по привлечению финансирования из более стабильных источников, с 2017 года будут поэтапно введены новые стандарты Базель III по ликвидности (NSFR и LCR).