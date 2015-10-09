Минэкономразвития предлагает направить в бюджет половину прибыли госкомпаний

Министерство экономического развития и торговли предлагает направить 50% прибыли, которую государственные компании получили в 2015 году, на выплату дивидендов, которые в соответствии с долей государства в капитале предприятий будут направлены в бюджет.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Минэкономразвития.

Кроме того, постановление предусматривает разрыв контракта с руководителями госпредприятий, которые не перечислять дивиденды до 1 июля 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития планировало установить единый норматив части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов для компаний, в капитале которых участвует государство, на уровне 80%.

Верховная Рада Украины 19 марта приняла правительственный законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно выплаты дивидендов акционерным обществом) (№2273).

Данным законом внесены изменения, согласно которым положение о снижении кворума применяется только к акционерным обществам, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и в которых государство является владельцем 50 и более процентов простых акций общества, а по всем остальным - соответствующие изменения вступят в силу только с 1 января 2016 года.

Совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета “Нафтогаза” и “Укрзализныци”, в І квартале 2015 года составил 9,7 миллиарда гривень, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.