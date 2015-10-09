Нацбанк: инфляцию в сентябре вызвал сезонный рост цен на обувь и одежду

Национальный банк Украины объясняет возвращение к инфляции в сентябре после двухмесячной дефляции сезонным увеличением цен на обувь и одежду, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, увеличение цены на указанные товары на 18,3% привело к росту инфляции на 1,3 п.п. Регулятор отмечает, что рост цен на одежду и обувь связан с отображением влияния девальвации гривни, которая произошла в начале года.

По данным НБУ, рост административно регулируемых тарифов в сентябре ускорился до 2,6%. В частности, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в сентябре выросли на 2,4%, что прежде всего было связано с повышением тарифов на электроэнергию на 24,9%.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом составила 2,3%.

В годовом выражении (сентябрь 2015 года к сентябрю 2014 года) инфляция замедлилась до 51,9% с 52,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-сентябрь, потребительские цены в Украине выросли на 41,4%.