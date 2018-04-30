Баланс недели: МВФ еще вернется, долги бизнесу реструктуризируют, финрынки дочистят

На минувшей неделе одна из основных экономических новостей касалась МВФ. Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы Extended Fund Facility Arrangement, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества пока не принято.

«Представители Фонда достигли взаимопонимания с украинской стороной по большинству вопросов. Но поскольку правительству требуется больше времени, чтобы полностью конкретизировать предложения относительно политики в отдельных сферах в 2016 году, обсуждение продолжится в течение следующих недель», - проинформировала миссия фонда.

Правда, тут же появилась информация, что миссия МВФ не довольна итогами визита в Киев и сдвинет установленные ранее сроки кредитования страны.

Информацию косвенно подтвердил и представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

По его словам, фонд на данном этапе реализации программы расширенного финансирования EFF должен убедиться в приверженности руководства Украины правильной финансовой и антикоррупционной политике. Он отметил, что МВФ намерен тщательно следить за ходом реформ и выполнением договоренностей, предусмотренных программой EFF.

Премьер-министр Арсений Яценюк признал, что Украина ряд требований МВФ не выполнила. Речь, в первую очередь, идет о назначении антикоррупционного прокурора. По его словам, если этот институт не сможет в ближайшее время выполнять свои функции, Украина не получит финансовой поддержки, а также не сможет рассчитывать на очередной транш от МВФ.

Ранее правительство заявляло, что по итогам нынешней миссии фонда ожидает успешного получения очередного, третьего транша кредита МВФ, который будет направлен в золотовалютные резервы НБУ. А президент Порошенко даже рассчитывал на получение денег уже в октябре. Вероятнее всего, планам не суждено сбыться.

Круговорот долгов

На минувшей неделе министр финансов Наталия Яресько продолжила переговоры с инвесторами относительно реструктуризации госдолга Украины, которая стартовала 23 сентября и ориентировочно закончится до 1 декабря текущего года.

Яресько уже презентовала план реструктуризации в Лондоне и Нью-Йорке, в ходе которых анонсировала переговоры с главой Министерства финансов РФ Антоном Силуановым во время ежегодной встречи МВФ, Всемирного банка и G20 в Лиме 9-11 октября. Россия продолжает настаивать, что долг Украины в размере 3 миллиарда долларов, с которым подсуетился Янукович, не подлежит реструктуризации и ждет его погашения в декабре.

Кстати, Яресько в эфире американского телекала CNBC заявила, что Украина надеется на успешное завершение процесса реструктуризации части госдолга и результативность переговоров с держателями бондов, запланированных на 14 октября, даже несмотря на неопределенность позиции Москвы по так называемому «российскому» кредиту.

«Я надеюсь, что процесс реструктуризации пройдет успешно. Если российская сторона примет решение воздержаться (от реструктуризации – УНИАН), остальные пойдут дальше», - сказала Яресько.

Помимо внешнего долга, властям предстоит принимать решение и по задолженности государства перед бизнесом. Министр экономики Айварас Абромавичус заявил, что Министерство финансов должно в ближайшие недели объявить о реструктуризации 47 млрд грн долга перед бизнесом по возмещению налога на добавленную стоимость и переплате налога на прибыль.

Еще одна проблема – долги бизнеса перед кредиторами. По данным НБУ, просроченная задолженность предприятий перед банками в настоящее время достигла 17% от общего объема выданных кредитов. Регулятор отметил: значительное увеличение показателей просроченной задолженности предприятий перед банками произошло в течение 2014-2015 годов. Решением проблемы может стать разработанный Минфином и НБУ механизм добровольной реструктуризации проблемных кредитов работающих предприятий в банках, который рассчитан на три ближайших года и призван облегчить работу бизнеса и активизировать кредитование. Участником реструктуризации может быть компания-должник, которая испытывает временные проблемы с ликвидностью и имеет шансы вернуться к нормальной деятельности. При этом компания может принять участие в реструктуризации добровольно, а не обязательно. В рамках реструктуризации возможны пересмотр сроков погашения кредита, процентной ставки и других условий договора, а также предоставление нового финансирования, осуществление инвестиций в капитал компании, реорганизация деятельности должника. По оценкам экспертов, реструктуризировать могут около 200 млрд грн.

Не обошли новости о реструктуризации на минувшей неделе и валютных ипотечных заемщиков. Нацбанк и Минфин совместно с МВФ в ближайшее время намерены пересмотреть положения Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках программы с фондом в части защиты интересов валютных заемщиков банков, получивших ипотечные кредиты на приобретение единственного жилья. В рамках действующей программы с МВФ Украина взяла на себя обязательства не вмешиваться в процесс реструктуризации кредитов, которая должна происходить на добровольной договорной основе между банками и их заемщиками. Также действующий меморандум с фондом предусматривает, что президент Украины должен ветировать противоположный обязательству закон в случае его принятия. Нацбанк утверждает, что МВФ предварительно поддержал предложение банковского сообщества урегулировать проблемные вопросы законом, ведь его инициаторами являются сами банки, которые таким образом демонстрируют добрую волю и желание решить проблему валютных кредитов физических лиц именно таким образом.

Финансовые рынки штормит

На минувшей неделе Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 35 украинских компаний, из которых 26 - банки. Комиссия также лишила лицензии одну из крупнейших фондовых бирж Украины - ПФТС, мажоритарным акционером которой является Московская биржа. Комиссия сообщила, что решение было принято в соответствии с законом «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», согласно которому причиной для аннулирования лицензии может быть документальное подтверждение факта контроля деятельности компании другими лицами, которые зарегистрированы на территории страны агрессора – России.

При этом другой финансовый регулятор - Национальный банк заявил, что применение санкций к дочерним банкам российских банков в Украине приведет к огромным проблемам в банковской системе страны.

«Когда мы начинаем применять санкции к дочерним банкам российских банков здесь, мы создаем сами себе огромную проблему», - заявил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук. По его словам, применение санкций заблокирует продажу и капитализацию финучреждений, что увеличивает риск признания банка неплатежеспособным, при этом акционеры «дочек» российских банков в Украине вливают в их капитал огромные деньги.

А неплатежеспособных банков в Украине хватает и без этого. На минувшей неделе еще один банк был признан неплатежеспособным – «Контракт». Таким образом «копилка» Фонда гарантирования вкладов увеличилась за 2014-2015 годы до 61 финучреждения.

Банковский регулятор на минувшей неделе решил судьбу неплатежеспособного «Дельта Банка», отправив его на ликвидацию, которая продлится целых два года.

Эстафету по очищению финрынков подхватила и Нацкомфинуслуг. По информации главы комиссии Игоря Пашко, с начала года аннулированы 404 лицензии страховых компаний. Процесс затронул почти все ныне действующие в Украине 326 компаний, при этом у некоторых из них были аннулированы несколько лицензий. Пашко также сообщил, что у 30 страховых компаний аннулированы все лицензии, а 26 страховых компаний и вовсе выведены с рынка.

Огонек надежды

Не обошлось на минувшей неделе и без позитивных новостей. Ключевые кредиторы Украины - МВФ и Всемирный банк заявили, что экономика нашей страны уже начала демонстрировать первые признаки восстановления. При этом они в своих прогнозах относительно падения ВВП в текущем году остаются сдержанными.

Согласно выводам МВФ, в Украине улучшается потребительское настроение и снижаются темпы падения промышленного производства параллельно с началом роста в других структурно важных секторах экономики. Фонд сохранил прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 9%.

Всемирный банк усматривает признаки восстановления экономики, начиная со второй половины этого года, но свой прогноз падения ВВП ухудшил до 12% с 9% прогнозируемых ранее.

Еще одна положительная новость - золотовалютные резервы Украины за сентябрь выросли на 1,2%, до 12,7 млрд долл. А с начала года наш золотой запас увеличился на 69,9%. По информации НБУ, этому способствовали привлеченные внешние заимствования, на 30% - покупка регулятором валюты на межбанковском валютном рынке.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной значимыми экономическими новостями. Внимание снова будет сосредоточено на реструктуризации внешнего госдолга, а также на встрече МВФ, Всемирного банка и G20, в которой примут участие руководители Нацбанка и Минфина. Кроме того, Госстат обнародует данные по промпроизводству за сентябрь, и мы сможем убедиться, насколько верны предположения кредиторов о начале восстановления экономики Украины.

Ксения Обуховская (УНИАН)