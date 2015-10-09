Порошенко рассчитывает, что Москва не будет вводить ограничения на украинские товары

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, Порошенко обратил внимание, что переговоры в формате Украина-ЕС-Россия продолжаются. «И результатом таких переговоров будет решение правительства России об отмене тех возможных ограничений, которые она собирается вводить без каких-либо ссылок на документы», - цитирует пресс-служба Порошенко.

Также Порошенко подчеркнул, что Украина остается субъектом договора о Зоне свободной торговли СНГ, в котором прописаны права и обязанности сторон. «Задача состоит только в том, чтобы все стороны придерживались договоренностей и взятых на себя обязательств, - сказал Порошенко. – Также Украина, Россия и Казахстан являются членами ВТО и должны выполнять взятые на себя обязательства».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Казахстане. Сегодня, 9 октября, запланирован деловой форум Украина – Казахстан, участие в котором также примет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Порошенко уже заявил, что вскоре украинские компании могут принять активное участие в реализации целого ряда проектов в строительной индустрии, машиностроении, нефтегазовой и аграрной отрасли Казахстана. Кроме того, по его словам, Украина и Казахстан намерены в ближайшее время провести широкие консультации по энергетическим вопросам, включая вопросы диверсификации поставок энергоресурсов в Украину, при участии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и казахской топливной компании «КазМунайГаз».

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Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года - после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения положения Соглашения до 31 декабря 2015 года. Россия регулярно предпринимает попытки продлить отсрочку. Однако, как подчеркивали в Украине и ЕС, Украине и Европейскому Союзу не нужна отсрочка с введением всеобъемлющей зоны свободной торговли, поскольку любые отсрочки лишь откладывают принятие необходимых решений. Соглашение о Зоне свободной торговли с Европейским Союзом вступит в силу с 1 января 2016 года. В то же время российские власти не раз отмечали, что могут ввести эмбарго на украинскую продукцию - также с 1 января 2016 года.