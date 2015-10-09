Яресько надеется, что РФ не помешает успешному завершению реструктуризации госдолга

Украина надеется на успешное завершение процесса реструктуризации части государственного долга и результативность переговоров с держателями подлежащих реструктуризации бондов, запланированных на 14 октября, даже несмотря на неопределенность позиции российской стороны по так называемому «российскому» кредиту.

Об этом сказала министр финансов Украины Наталья Яресько в эфире американского телекала CNBC.

«Я надеюсь, что процесс реструктуризации пройдет успешно. Если российская сторона примет решение воздержаться (от реструктуризации – УНИАН), остальные пойдут дальше», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Украина проведет 14 октября в Лондоне собрания держателей всех 11 выпусков еврооблигаций Украины и 3 выпусков гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации. В периметр реструктуризации входит кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

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Согласно объявлениям министерства, собрания назначены с 10:00 до 12:10 по лондонскому времени в офисе юридического советника Украины White & Case LLP по адресу Олд Броад стрит, 5. В частности, с держателями облигаций на 3 млрд долл. с погашением 25 декабря этого года, выкупленных Фондом национального благосостояния России в конце 2013 года, собрание запланировано на 11:10 по лондонскому времени.

Согласно объявлениям, в случае отсутствия кворума повторные собрания должны состояться не ранее, чем через 14 дней, но и не позднее 42 дней.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых. 17 сентября Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября. В рамках этих законов Минфин начал обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановил обслуживание старых облигаций.