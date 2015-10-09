Гривня закрыла межбанк на уровне 21,77 за доллар

В пятницу, 9 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов снизились до 21,67/21,77 грн/долл. против 21,30/21,35 грн/долл. на открытии торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6320 /24,7410 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3550/0,3570 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,4962 грн/долл., к этому часу было заключено 570 сделок на сумму 477,27 млн долл.