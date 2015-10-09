Резервные нефтяные деньги России могут закончиться за 2 года

При сохранении нынешних темпов расходов средства резервных фондов РФ могут быть исчерпаны уже в 2017-2018 годах.

Об этом в пятницу, 9 октября, заявила первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, выступая на Всероссийском форуме финансистов, пишет «Немецкая волна».

По ее словам, главной причиной могут стать ограниченные возможности пополнения российского бюджета, постоянно растущий дефицит бюджета, а также отсутствие внешних рынков.

"Если пылесосить нашим дефицитом последние финансовые ресурсы, то говорить о развитии, инвестициях в частном секторе будет невозможно. К 2017-2018 году мы исчерпаем те ресурсы, которые мы получали при высокой цене на нефть", - сказала она.

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Нестеренко также добавила, что нужно думать как о сокращении бюджетного дефицита, так и о перераспределении структуры расходов.

Дефицит бюджета РФ в 2016 году оценивается в 2,36 трлн рублей (3 процента ВВП). Основной источник его финансирования - Резервный фонд, объем которого на 1 октября составил 4,67 трлн рублей.